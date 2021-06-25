Горняк22: Свидания и молитвы. Что можно и нельзя делать на убывающую луну в июне 2021 года

Женщина. Ночь. Лунный свет Фото: Pixabay

Убывающая луна отдает накопленную энергию и привносит во внутренний мир людей гармонию. Астрологи дали советы, как вести себя 25-30 июня

Что нельзя делать на убывающую луну

Астрологи не рекомендуют накручивать себя и нервничать. Раздражающие мысли лучше отпустить. Нельзя и выходить из себя, ведь всплески агрессии и конфликты будут забирать много энергии.

09 июня, 9:31

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Нельзя поддаваться обидам: из-за них можно разрушить даже крепкую дружбу. Кроме того, астрологи советуют держать язык за зубами и не давать никому пустых обещаний. В любовных, дружеских или семейных отношениях не должно быть фальши. Нельзя рисковать доверием окружающих.

Чем можно заниматься 25-30 июня

Период убывающей луны хорошо подходит для молитв, духовных упражнений и практик. Такие занятия позволять поднять настроение и поставить цели на будущее.

Астрологи советуют субботу и воскресенье, 26-27 июня, посвятить отдыху. Чтобы мысли о работе не мешали релаксу, можно выехать на природу.

Еще на убывающую луну можно заниматься изменениями своей внешности (не кардинальными, но значительными, вроде новой прически или покупки обновки в гардероб).

Еще убывающая луна располагает к свиданиям и романтике. Флирт, знакомства, общение поднимут настроение. 29 и 30 июня хорошо подойдут для совместного времяпрепровождения с близкими, праздников, вечеринок.

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