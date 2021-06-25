Горняк22: Матвиенко призвала сделать цены на туризм в Горном Алтае «не швейцарскими»

Горный Алтай Фото: pixabay.com

По мнению председателя Совфеда, повышать надо уровень сервиса, а не цены, которые в этом году сравнимы с отдыхом за рубежом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратить внимание на цены, которые сложились в данный момент на туристические услуги в Республике Алтай, сообщает ТАСС.

Она считает, что сейчас многим российским семьям недоступен отдых на Алтае. И, несмотря на то, что «Алтай называют русской Швейцарией, пока уровень цен именно швейцарский». Из-за того, что многим теперь недоступен зарубежный отдых, турпоток на внутренние направления увеличился – и вместе со спросом увеличилась и стоимость проживания и услуг.

По мнению Матвиенко, такая ситуация недопустима – по ее мнению, даже с кешбэком внутренний туризм не будет доступен для граждан России.

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