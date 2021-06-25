Горняк22: В Кузбассе пьяный уголовник зарезал сожительницу с сыном и лег спать

Место происшествия Фото: СУ СК по по Кемеровской области — Кузбассу

Следователи выяснили, что подозреваемый был неоднократно судим за особо тяжкие преступления и хранение оружия. Ранее он отсидел 15 лет за убийство и получил два условных срока

В Кемеровской области, в посёлке Трудармейский Прокопьевского района, ранее судимый 42-летний местный житель подозревается в убийстве своей 33-летней сожительницы и её восьмилетнего сына, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 23 июня в посёлке Трудармейский в частном доме нашли тело женщины и её сына с признаками насильственной смерти. О случившемся сообщила раненая 59-летняя мать потерпевшей. Она прибежала к соседям и рассказала о том, что в их доме находится мужчина, который ведёт себя агрессивно и может убить дочь и внука.

Врачи госпитализировали потерпевшую, по указанному адресу направились сотрудники Росгвардии. Они обнаружили тела убитых и спящего на кровати мужчину, у которого тоже были раны от ножа.

Следователи установили, что в семь часов утра он в состоянии опьянения пришёл к дому убитой женщины и начать стучать в окна. Дверь открыла мать убитой. Он ударил её ножом и зашёл в жильё. Женщина побежала к соседям за помощью. По предварительной информации, он расправился с женщиной и её сыном, ранил ножом себя и лёг спать.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

В настоящее время подозреваемый находится в больнице. На телах убитых эксперт зафиксировал множественные ножевые ранения. Следователи устанавливают мотив преступления.

Ранее «Толк» сообщал, что в Екатеринбурге женщина убила сына и вместе с дочерью спрятала его тело. По данным следствия, обвиняемая ударила мужчину больше 30 раз.

ТОЛК