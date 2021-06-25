Горняк22: «Надоела сама себе»: Анна Заворотнюк назвала этот год самым сложным в жизни

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Более двух лет Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Из-за болезни актрисы у её дочери Анны началась депрессия

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что не может начать жить и позитивно думать о будущем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, болезнь матери сильно повлияла на её моральное состояние, поэтому у неё опускаются руки.

«Ребята, вообще нет ресурса, не понимаю, откуда черпать энергию. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год – самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам. Так надоела сама себе, вечные загоны и сплошные негативные мысли», – рассказала дочь актрисы.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что из-за диагноза матери столкнулась с депрессией, от которой продолжает лечиться. Девушка пообещала рассказать свою историю после окончательного выздоровления.

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