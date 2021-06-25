Горняк22: Соцсети: в селе под Барнаулом обрушился старый мост

Место происшествия Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"

Местные жители говорят, что переправу эксплуатировали с нарушениями. Они беспокоятся, как теперь в населенный пункт будут заезжать пожарные и «скорая»

Жители алтайского села Сорочий Лог (Первомайский район) сообщили об обрушении моста через реку. Пост об этом появился в паблике «Барнаул22» в соцети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 19 июня. На кадрах с места происшествия видно, что полотно металлической конструкции опустилось под углом к поверхности дороги.

Автор публикации утверждает, что переправа эксплуатировалась с нарушениями. При этом прибывшие на место чиновники районной администрации якобы не пообещали сельчанам конкретных мероприятий.

Между тем людей беспокоит, как к селу в случае необходимости будут проезжать «скорая» и пожарные.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в центре алтайского села Кусак образовалось «озеро», а жители остались без воды.

ТОЛК