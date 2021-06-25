Горняк22: На чемпионате Европы по футболу определили состав плей-офф

Футбол Фото: pixabay.com

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0)

На чемпионате Европы по футболу определили всех участников плей-офф, сообщает ТАСС.

В 1/8 финала по итогом группового этапа прошли Нидерланды, Швейцария, Дания, Уэльс, Италия, Бельгия, Хорватия, Франция, Англия, Швеция, Австрия, Чехия, Португалия, Испания, Германия и Украина.

26 июня в рамках плей-офф состоятся матчи: Италия – Австрия и Уэльс – Дания. 27 июня сыграют Бельгия – Португалия и Нидерланды – Чехия. 28 июня – Франция – Швейцария и Хорватия – Испания. 29 июня – Англия – Германия и Швеция – Украина.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Игры турнира проходят в Лондоне, Будапеште, Риме, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Бухаресте, Севилье, Глазго и Баку.

В Санкт-Петербурге провели шесть матчей группового этапа. Кроме того, в городе состоится четвертьфинальная встреча между победителями игр Хорватия – Испания и Франция – Швейцария.

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