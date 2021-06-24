Горняк22: Ливни с грозами и градом ударят по Алтайскому краю 24 июня

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

На сутки 24 и ночь 25 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий – ливневых дождей и ветра

Днем 24 июня в Алтайском крае ожидается +14…+19 градусов. Пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, а также грозы, возможно выпадение града. Ветер подует южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 22 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В дневное время в четверг в Барнауле ожидается +15…+17 градусов. Также будут идти дождь, временами сильный дождь. Ветер подует южный, 7-12 м/с.

ТОЛК