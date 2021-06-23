Горняк22: Учёные выяснили, у кого больше всего антител к коронавирусу

Вакцинация Фото: pixabay.com

По словам ученой, перенесенный ранее COVID-19 не исключает возможность вакцинации, обеспечит более мощный иммунный ответ и более высокий титр защитных антител.

У людей, которые переболели коронавирусом, а потом вакцинировались – самый высокий уровень антител, заявила кандидат биологических наук и младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН Анна Тимофеева, сообщает «Наука в Сибири».

Учёная рассказала, что с января по апрель большая часть сотрудников института вакцинировалась от коронавируса «Спутником V». В мае у них проверили кровь на антитела к коронавирусу.

По результатам исследования, у переболевших и привитых оказалось самое большое количество антител. По словам Тимофеевой, это может быть связано с тем, что после болезни организм уже знаком с вирусом и иммунитет дает более мощный ответ.

У людей не болевших, но поставивших вакцину, уровень антител оказался выше, чем у тех, кто перенес болезнь, но не получил вакцину. Это может быть связано с тем, что у людей переболевших в лёгкой форме, антитела снижаются быстрее, чем у людей с тяжелым течением болезни.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли узнавать число антител перед прививкой от COVID-19. По словам врача, положительный результат теста на антитела говорит только о том, что ранее человек либо переболел COVID-19, либо поставил вакцину

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