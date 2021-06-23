Горняк22: Глава ДСУ объяснил выемки документов и опроверг причастность к делу Дементьева

Николай Данилин (в центре), а также его коллеги Максим Степин (слева от него) и Сергей Сивец (справа) Фото: Виталий Барабаш

Руководитель Барнаульского ДСУ №4 сообщил, что те или иные документы различные правоохранительные органы запрашивают на предприятии регулярно

Источники «Толка» сообщили, что причастным к делу экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева может быть глава Барнаульского ДСУ-4, депутат АКЗС Николай Данилин. Причем – по некоему дополнительному эпизоду. Якобы в связи с этим проводилась выемка документов на предприятии. Однако сам Данилин категорически опроверг данную информацию.

«У нас регулярно запрашивают документы различные органы. Если все случаи комментировать, ваше СМИ превратится в хронику событий дорожного предприятия», – сказал он.

Данилин объяснил, что по одной из позиций контракта двухлетней давности возникли вопросы, поэтому 21 июня в Барнаульском ДСУ-4 надзорные органы запросили документы, предприятие их предоставило.

«Мы не успеваем объект начать, к нам приходят запросы то с ОБЭП, то с прокуратуры. Заканчиваем объект – оттуда же приходят запросы. Мы к этому привыкли», – сказал Данилин.

Он также подчеркнул, что никак не вовлечен в расследование дела Дементьева:

«К делу Александра Геннадьевича, слава богу, никакого отношения не имеем, поэтому с нами никто ничего не проводит».

В краевом управлении ФСБ России и в региональном следкоме «Толку» не прокомментировали информацию о возможной причастности Данилина к делу Дементьева.

Ранее, напомним, сообщалось, что к основному эпизоду передачи взятки экс-министру мог иметь отношение другой дорожник и депутат Сергей Сивец.

Напомним, следствие обвиняет Дементьева в факте получения взятки размером свыше 5 млн рублей за покровительство фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки.

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