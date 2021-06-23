Горняк22: Девять регионов и Алтайский край могут привлечь 30 млрд рублей инвестиций

Финансы. Деньги Фото: pixabay.com

Власти рассчитывают запустить на этих территориях около восьми тысяч рабочих мест. Кроме Алтайского края в список входит соседняя Республика Алтай

Российские регионы со слабыми экономиками, в список которых входит и Алтайский край, могут привлечь 30 млрд рублей инвестиций в 2021 году. Об этом в ходе круглого стола сообщил замминистра экономического развития (МЭР) Сергей Галкин.

«В 2021 году по 10 субъектам по ИПР (индивидуальные программы развития. – Прим. ред) заложено 183 мероприятия. Планируется к запуску проектов на 8 тыс. рабочих мест. Соответственно, в 2021 году планируется привлечение 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций», цитирует спикера ТАСС.

Летом 2019 года стало известно, правительство определило 10 регионов с невысокими экономическими показателями. В список вошли Алтайский край, Республика Алтай, Адыгея, Курганская область, Тува, Марий Эл, Карелия, Чувашия, Калмыкия и Псковская область. Каждому назначили куратора.

В феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о решении направить в несколько этапов 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

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