Горняк22: В Барнауле грабители пытались взорвать банкомат с 4 млн
Полиция Фото: pixabay.com
Для реализации плана налетчики использовали газовый баллон и электропривод, однако их вспугнула сработавшая сигнализация
В Барнауле предотвращена попытка кражи денег из банкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Инцидент произошел в ночь на 22 июня на улице Северо-Западной – на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о сработке сигнализации на аппарате в отдельно стоящем павильоне.
Прибывший на место наряд обнаружил у банкомата газовый баллон и электрический подвод на улице – таким образом злоумышленники рассчитывали взорвать устройство. Однако самих преступников на месте уже не оказалось.
Сейчас их личности устанавливает полиция – в распоряжении МВД есть видео с камер наблюдения.
По данным источника, в банкомате в момент попытки взлома находилось 3,7 млн рублей. Полиция также проверяет причастность банды к ограблению устройства на улице Воровского.