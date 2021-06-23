Горняк22: Управление образования Бийска возглавила Антонина Мелихова

Администрация Бийска Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Ранее чиновница занимала пост заместителя главы города по социальным вопросам. Прежняя глава ведомства ушла в отставку на днях

Главой управления образования администрации Бийска стала Антонина Мелихова. Об этом 22 июня сообщает газета «Бийский рабочий».

Структуру чиновница возглавила с приставкой «и.о.».

Прежде она занимала должность замглавы города по социальным вопросам.

Ранее стало известно, что возглавлявшая управление в течение последних трех лет Елена Вирбицкас уходит с поста по собственному желанию. О причинах отставки официально не сообщалось, однако издание предполагало, что они могли быть связаны с кулуарно обсуждаемыми проблемами в школах Бийска и возможной проверкой правоохранительных органов.

Между тем это уже шестой действующий руководитель с приставкой «и.о.» в администрации наукограда. Ранее стало известно, что мэрия Бийска ищет кадры для проблемного сектора ЖКХ.

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