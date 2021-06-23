Горняк22: Управление образования Бийска возглавила Антонина Мелихова
Администрация Бийска Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Ранее чиновница занимала пост заместителя главы города по социальным вопросам. Прежняя глава ведомства ушла в отставку на днях
Главой управления образования администрации Бийска стала Антонина Мелихова. Об этом 22 июня сообщает газета «Бийский рабочий».
Структуру чиновница возглавила с приставкой «и.о.».
Прежде она занимала должность замглавы города по социальным вопросам.
Ранее стало известно, что возглавлявшая управление в течение последних трех лет Елена Вирбицкас уходит с поста по собственному желанию. О причинах отставки официально не сообщалось, однако издание предполагало, что они могли быть связаны с кулуарно обсуждаемыми проблемами в школах Бийска и возможной проверкой правоохранительных органов.
Между тем это уже шестой действующий руководитель с приставкой «и.о.» в администрации наукограда. Ранее стало известно, что мэрия Бийска ищет кадры для проблемного сектора ЖКХ.