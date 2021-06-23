Горняк22: В Республике Алтай молодой мужчина разбился на мотоцикле

Мотоцикл Фото: 04.мвд.рф

По данным следствия, у погибшего мотоциклиста не было прав на управление транспортными средствами. По факту ДТП проводится проверка

Вечером 21 июня в Республике Алтай в урочище Кыскунур Кош-Агачского района погиб 32-летний мотоциклист, – сообщает пресс-служба регионального МВД.

Полицейские установили, что погибший житель села Бельтир сел за руль мотоцикла Racer RC 150 без прав. Во время движения мужчина не справился с управлением и мотоцикл перевернулся. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае двое погибли в машине, вылетевшей под поезд. В автомобиле, оказавшемся на путях, находилась семья из четырех человек.

ТОЛК