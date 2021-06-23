Горняк22: В Барнауле возобновляют рейды по соблюдению ковид-ограничений и масочного режима

Рейды Роспотребнадзора Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Власти региона ужесточают ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В ковидных отделениях увеличивают число коек

В Барнауле вновь возобновляют рейды по соблюдению ковидных ограничений и масочного режима. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что соответствующее поручение 22 июня на городском оперштабе дал глава города Вячеслав Франк.

Также на особый контроль поставят работу по обработке общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

Ранее в этот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации – власти запретили массовые мероприятия с численностью участников больше тысячи человек и ограничили наполняемость зрительных залов на 50%.

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