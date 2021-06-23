Горняк22: «Свечи памяти» и «Лучи Победы» зажгли барнаульцы вечером 22 июня

Акция "Свеча памяти". Барнаул. 22 июня 2021 год Фото: barnaul.org

На Мемориале Славы краевой столицы вечером 22 июня воссоздали огненные картины войны, а над Нагорным парком выпустили «Лучи Победы»

На Мемориале Славы в Барнауле накануне вечером создали «Огненные картины» – в память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии города.. В акции приняли участие активисты молодежных движений города.

В это же время в Нагорном парке Барнаула разместили световые установки – несколько мощных световых лучей осветили ночное небо над городом. Так Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы». Сообщается, что такие мероприятия прошли во всех городах-героях России.

ТОЛК