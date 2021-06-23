Горняк22: Главным тренером «Динамо-Алтай» стал Владислав Хромых

Владислав Хромых Фото: krsksokol.ru

Прежний наставник команды Александр Усачёв остался в тренерском штабе, но перешел на пост помощника. Это окончательные изменения в составе

Главным тренером хоккейной команды Алтайского края «Динамо-Алтай» стал Владислав Хромых. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

При этом экс-наставник ХК Александр Усачёв остался в тренерском штабе в роли помощника Хромых. Второй помощник главного тренера Евгений Бакланов также продолжил работу в команде.

Таким образом «Динамо-Алтай» завершило формирование тренерского состава и переходит к комплектованию состава игроков. Первые сборы пройдут в начале июля, затем команда отправится на тренировочную базу в село Бочкари.

В минувшем сезоне барнаульские хоккеисты дошли до полуфинала Кубка Федераций, где уступили «Красноярским рысям» и заняли третье место в первенстве ВХЛ.

50-летний Хромых – уроженец Свердловской области, воспитанник магнитогорской школы хоккея. За свою игровую карьеру выступал за такие команды, как «Металлург» (Магнитогорск), «Рубин-2» (Тюмень), «Зауралье» (Курган).

Становился обладателем Кубка регулярного чемпионата ВХЛ и бронзовым призером чемпионата ВХЛ, обладателем золотых медалей XXVIII и XXIX Всемирной зимней Универсиады.

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