Горняк22: Фонтан с девятиэтажный дом забил из-под земли в Барнауле

Место происшествия Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Водителям пришлось замедлить движение до полной остановки, чтобы не попасть в аварию. В районе, где произошел инцидент, идет опрессовка

Гигантский фонтан образовался на улице Барнаула в результате очередной коммунальной аварии. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел днем 21 июня на улице Попова в районе пересечения с Антона Петрова. На кадрах видно, как столб воды высотой с девятиэтажный дом бьет из-под земли на дорогу.

Автомобилистам пришлось замедлить движение до полной остановки, чтобы не попасть в аварию.

Выход воды на поверхность во время гидравлических испытаний остановлен, сообщает Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

«Магистральная тепловая №33 не выдержала испытания высоким давлением», – пояснили в компании.

Здесь отметили, что температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40°C.

«Устранение дефекта на дорожную обстановку не повлияет», – проинформировали в СГК.

Сейчас в Ленинском районе города, где произошел инцидент, идет опрессовка теплосетей.

ТОЛК