Горняк22: Романенко объяснил намерение Писарева сняться с выборов депрессивным состоянием

Сергей Писарев Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Глава алтайских единороссов надеется, что директор зоопарка говорил «на эмоциях» и все же примет участие в выборной гонке

«В жизни каждого человека есть элементы, связанные со сложностями и личными, и производственными, и депрессивного состояния. Думаю, Сергей Викторович эмоционально такие размышления делает», – так прокомментировал 21 июня на пресс-конференции лидер алтайских единороссов Александр Романенко возможное намерение сняться с выборов в краевой парламент со стороны директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева.

Напомним, 18 июня стало известно, что Писарев рассматривает для себя такую возможность – вовсе отказаться от участия в гонке. Он сообщил, что окончательное решение будет принято или не принято после дополнительной консультации с руководством реготделения.

На вопрос о причинах действующий депутат АКЗС ответил, что «это удивительная история», но расскажет ли он о ней – будет зависеть от того, как пройдет встреча.

Однако Романенко заверил, что встречается с Писаревым уже сегодня, 21 июня, и предположил, что «все будет нормально» и «думаю, Сергей Викторович будет представлен в списке кандидатов».

Романенко также категорически опроверг наличие внутренних разногласий, которые могли бы стать причиной возникшего инцидента.

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