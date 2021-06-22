Горняк22: Россиянам рассказали, нужно ли узнать число антител перед прививкой от COVID-19

Вакцинация Фото: pixabay.com

Врач-педиатр Фёдор Катасонов пояснил, что не нужно проверять наличие антител для решения вопроса о вакцинации от коронавируса

Для определения иммунитета от коронавируса среди вакцинированных, тесты на наличие антител использоваться не могут, заявил в своём Telegram-канале врач Центра врожденной патологии клиники GMS Фёдор Катасонов.

По его словам, положительный результат теста на антитела говорит о том, что ранее человек либо переболел COVID-19, либо поставил вакцину, и это не означает наличие достаточного иммунитета против заболевания.

«Вакцинироваться надо в положенные сроки после болезни (4-6 месяца) или в любое время, если болезнь прошла субклинически – то есть так, что вы и сами не заметили, как перенесли. Динамика результатов тестов на антитела к вакцинации отношения не имеет», – рассказал врач.

Ранее «Толк» сообщал, что Жителям Алтайского края бесплатно проверят антитела после «ЭпиВакКороны». Сдать кровь для определения напряжённости иммунитета можно в поликлинике, где человек проходил вакцинацию.

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