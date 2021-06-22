Горняк22: В детском лагере «Артек» выявили коронавирус у 12 детей

Детский лагерь "Артек" Фото: instagram.com/artekrussia

По словам директора лагеря Константина Федоренко, на территории проводится дезинфекция, сам лагерь работает в штатном режиме

В Республике Крым 12 детей заболели коронавирусом в международном детском центре «Артек», заявил директор центра Константин Федоренко, сообщает ТАСС.

«Заболевание выявлено у 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения минздрава Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей ковид», – рассказал он.

Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что заразившиеся находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные – в санатории «Прибой» и больнице крымского города Армянска.

«Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ», – рассказал он.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений, разрешили выставки и банкеты. В настоящее время в республике запрещены массовые мероприятия, кинотеатры и театры разрешено заполнять на 75%, рестораны и кафе – на 50%. Сохраняется социальное дистанцирование и масочный режим.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае произошел резкий рост тяжелобольных коронавирусом. По данным оперштаба, на 21 июня в ковидных госпиталях находятся 1 023 человека коронавирусом.

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