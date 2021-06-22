Горняк22: На Алтае 14-летнюю школьницу убило током в душевой кабине

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия. В СК считают, что отец ребенка установил электрооборудование с нарушениями

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летней школьницы от удара током в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Инцидент произошел 19 июня в Тальменском районе.

Тело ребенка со следами электротравмы нашли в душевой кабине.

По предварительным данным, отец девочки самостоятельно установил оборудование в бане с нарушением правил технической безопасности.

Ведомство проводит комплекс судебных экспертиз.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае маленькую девочку убило гаражными воротами.

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