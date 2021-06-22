Горняк22: Фестиваль Роберта Рождественского завершился на родине поэта в Косихе

Памятник Роберту Рождественскому в Косихе Фото: Алексей Кучерявых

Специальным гостем мероприятия стала вокальная группа «Кватро», участники фестиваля читали стихи и пели песни, написанные выдающимся земляком

После года перерыва, связанного с пандемией, в Алтайском крае вновь состоялся литературный фестиваль Роберта Рождественского, приуроченный ко дню рождения всемирного известного поэта. Традиционно главные мероприятия проходят в Косихе – на его родине. Организатором литературного фестиваля Роберта Рождественского выступает краевое министерство культуры, администрация Косихинского района при поддержке правительства региона.

Поют от сердца и души

Одним из лауреатов межрайонного песенного фестиваля «Песни главные есть в судьбе любой» стал Евгений Коршаков. Вокалист заведует культурно-досуговым центром в селе Плотниково.

Фестиваль Роберта Рождественского вновь собрал гостей на Яре Любви в Косихе Фото: Алексей Кучерявых

По словам артиста, он нигде не учился вокальному мастерству:

«У меня отец пел, наверное, мне это передалось по наследству. У деревенских артистов небогатый выбор, где можно себя проявить, а фестиваль имени нашего земляка – та самая возможность».

Евгений исполнил песню на стихи Роберта Рождественского. В день проведения фестиваля с главной сцены, установленной на Яре Любви, прозвучало огромное количество песен, написанных на слова поэта.

Читают стихи Рождественского и пишут свои

Уже традиционно одной из наиболее популярных площадок стал поэтический фестиваль «Надо собственной жизнью доказать свои стихи…» имени Роберта Рождественского.

На самом краю Яра Любви деревенские жители читали стихи своего знаменитого земляка.

Библиотекарь села Плотниково Галина Перелыгина вместе с местными школьницами Еленой Завариной и Дарьей Чирковой прочитали отрывки поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Во время выступления одна из девушек не смогла удержать слез. Некоторые зрители тоже плакали.

Фестиваль Роберта Рождественского вновь собрал гостей на Яре Любви в Косихе Фото: Алексей Кучерявых

Жителю Косихи Ивану Коряковскому 14 лет, но он уже всерьез интересуется творчеством Рождественского. Юноша прочитал стихотворение «Памятник солдату Алеше в Пловдиве».

Школьник признался, что стихи земляка ему ближе всего, и читать их получается лучше, чем классические произведения, которые изучают в школе. Парень и сам пытался писать, но его произведения не выдержали собственной критики. Говорит, видимо, нужно подождать, и уже тогда снова пробовать свои силы в поэзии.

Кто стал лауреатом премии Рождественского

Раз в два года в Алтайском крае проводится конкурс на присуждение губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. Претендовать на нее могут поэты со всей России.

В 2020 году лауреатом этой премии стал поэт из Екатеринбурга Андрей Расторгуев. Поскольку в прошлом году фестиваль из-за пандемии не проводился, вручение награды состоялось на этот раз.

Фестиваль Роберта Рождественского вновь собрал гостей на Яре Любви в Косихе Фото: Алексей Кучерявых

Церемонию награждения провел зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин. Он обратился к зрителям:

«Фестиваль всячески демонстрирует всей стране необычность и благодатность косихинской земли и Алтайского края, всю красоту русской души».

Чиновник добавил, что оргкомитет уже начал готовиться к фестивалю 2022 года, который будет посвящен 90-летию со дня рождения алтайского поэта.

Отдохнули от комаров

На литературном фестивале Роберта Рождественского царила дружелюбная обстановка. Здесь не было людей с грустными лицами.

Пока взрослые слушали стихи и песни, детей занимали в разнообразных конкурсах. Но и маленькие участники фестиваля также читали стихи Рождественского на площадке «Алешкины мысли». Именно так называется сборник детских стихов поэта, написанных от имени ребенка.

Организаторы обработали территорию от комаров и мошек, что оценило большинство гостей фестиваля.

В музее Роберта Рождественского появился новый реликварий

Важные изменения за последнее время произошли в мемориальном музее Роберта Рождественского.

Завотделом «Литературное наследие Алтая» ГМИЛИКА Светлана Жулина рассказала о реликварии семьи Рождественских. По ее словам, новая экспозиция вызывает огромный интерес у посетителей.

Реликварий открыли в 2020 году, после того, как дочери Роберта Рождественского передали несколько предметов, которые использовал в быту поэт.

Например, здесь представлен первый кассетный магнитофон, с которым Рождественский в 1970-е годы выезжал в Юрмалу. Уже тогда он активно сотрудничал с известными советскими композиторами и именно на этом магнитофоне прослушивал их музыку, а уже потом писал на нее свои стихи.

На потолке по центру зала висит старинная люстра, которая в свое время украшала столовую на даче Рождественских в Переделкино. Здесь же представлена мебель, которую использовали в семье поэта, в том числе буфет 19 века.

Вокалисты группы «Кватро» посетили музей Роберта Рождественского Фото: Алексей Кучерявых

В день проведения фестиваля музей Рождественского посетили вокалисты столичной группы «Кватро». Артисты приняли участие в экскурсии.

Уже в вечерней части мероприятия группа «Кватро» выступила на сцене фестиваля, в том числе исполнив несколько песен на стихи Роберта Рождественского.

Прошли соревнования по волейболу

Каждый год в рамках литературного фестиваля разыгрывается кубок по волейболу, и это не случайно. В годы учебы в Петрозаводске Роберт Рождественский был капитаном сборной Карелии по волейболу. Поэт страстно любил эту игру.

На этот раз победителями соревнований стали волейболисты инвестиционно-строительной компании «Союз».

ТОЛК