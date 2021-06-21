Горняк22: Имущество «Алтайского моторного завода» выставят на торги за полмиллиарда

Завод. Рабочий Фото: pixabay.com

АО «Алтайский моторный завод» был признан банкротом в 2019 году, до этого на заводе было объявлено конкурсное управление, а с 21 июня 2021 года имущество завода будет выставлено на торги

Конкурсный управляющий АМЗ Игорь Протасов сообщил изданию «Коммерсантъ-Сибирь», что имущество завода и его дебиторская задолженность выставляются на торги. Общая цена лота – 574 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость двух лотов входит, в частности, семиэтажное здание ДК завода в Барнауле, железнодорожные пути, автомобили и спецтехника, грузовое оборудование, здания и станции, административные корпуса и т. д.

Кроме того, на торги выставлены права требования дебиторской задолженности – на 114 млн рублей, а еще товарный знак АМЗ.

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