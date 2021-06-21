Горняк22: В Алтайском крае двое погибли в машине, вылетевшей под поезд

Рельсы Фото: pixabay.com

В автомобиле, оказавшемся на путях, находилась семья из четырех человек. Сообщается, что родители погибли на месте, дети доставлены в больницу

Днем 20 июня в Алтайском крае произошла трагедия на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Водитель нарушил правила дорожного движения – на железнодорожном переезде участка Зональный – Чемровка (недалеко от Бийска) он пренебрег сигналами о приближающемся поезде. В результате машина оказалась на рельсах и, несмотря на то, что машинист включил экстренное торможение, смертельного столкновения избежать не удалось.

Водитель автомобиля и пассажирка скончались на месте. Дети были госпитализированы.

Сообщается, что схода подвижного состава удалось не допустить.

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