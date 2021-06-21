Горняк22: Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума

Туберкулез. Туберкулиновый тест. Манту Фото: pixabay.com

По данным Минздрава, показатели заболеваемости туберкулезом в России снизились почти в три раза за последние двадцать лет наблюдений

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, заболеваемость туберкулезом в России сейчас достигла «исторического минимума», сообщает ТАСС.

Он отметил, что за последние годы показатель смертности от туберкулеза в стране снизился в пять раз. В частности, поэтому ВОЗ исключила Россию из списка стран с широкой распространенностью туберкулеза.

Отмечается, что в 2020 году 67% россиян прошли профилактические медосмотры. Однако из-за пандемии в России снизилось количество профилактических мероприятий по туберкулезу, и, может быть такое, что это приведет к росту заболеваемости в текущем или последующих годах.

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