Горняк22: Алтайские депутаты «сцепились» из-за исполнения бюджета в пандемийном 2020 году

Бюджет Алтайского края на 2021 год возрос на 10 млрд рублей Фото: Фото: пресс-служба АКЗС

Главной причиной дискуссий стал факт выполнения бюджета в кризисном году с профицитом — оппозиция этому возмутилась, а власти настаивали, что радоваться нужно

Региональный минфин 18 июня отчитался перед депутатами края об исполнении бюджета за прошлый, коронавирусный, год. Образовавшийся профицит более чем в 5 млрд рублей стал поводом для серьезных споров между депутатами оппозиции и руководством АКЗС и минфина.

По итогам 2020 года доходы краевого бюджета составили почти 134,3 млрд рублей, а расходы – 128,9 млрд.

Не скатились в долговую яму

Первоначальный вариант бюджета за год изменился значительно – коронавирусный кризис внес серьезные коррективы в его формирование. Начало пандемии заставляло власти опасаться. что бюджет может потерять до 18 млрд рублей из консолидированного бюджета. Вносились изменения, которые увеличивали дефицит бюджета края. Однако затем федеральная помощь и ситуация в экономике региона в целом позволили выйти в плюс.

«Мы ожидали серьезных выпадающих доходов. Но были приняли беспрецедентные меры поддержки экономики – в краевой бюджет поступило более 40 млрд рублей дополнительно, – рассказал министр финансов края Данил Ситников. – Мы не допустили разбалансировки финансовой, бюджетной системы, не скатившись в долговую яму, как некоторые другие регионы».

Данил Ситников Фото: пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

В среднем исполнение по расходной части составило чуть более 93%. Как объяснял «Толку» Ситников, это средний показатель для всех уровней бюджетов – от федерального до муниципального.

«Постоянным источником образования остатков является экономия по итогам конкурсных процедур, изменение контингента получателей мер социальной поддержки. В 2020 году к указанным причинам добавилось распространение коронавирусной инфекции, когда отдельные отрасли уходили во временной простой», – рассказал министр.

Позже остатки 2020 года перенесли на 2021-й и уже в феврале приняли поправки в бюджет на 2021 год, увеличив и доходы, и расходы.

Но именно создание дефицита стало причиной для дискуссий на сессии 18 июня.

«Говорите, денег нет, но они есть»

Так, лидер фракции справедливороссов Александр Молотов, отметив заслуги минфина, заявил, однако, что «имеются проблемы с эффективностью расходования средств»:

«Мы в прошлый год заходили с дефицитом в 6 млрд, а вышли с профицитом в 5,3 млрд. И это в сложный коронавирусный год, когда поддержки требовали многие. Мы исполнили бюджет на 93%. Но надо же стремиться к большему», – сказал он.

Коллегу поддержала лидер коммунистов Мария Прусакова, которая припомнила, что спикер Александр Романенко всегда призывает их к конструктиву:

«Но давайте будем справедливы: как только мы выступаем с законопроектами, вы говорите, что денег нет, а получается, что деньги есть. А мы все держимся не понятно, за что».

«Слава богу, так закончили!»

Первым им оппонировал Владислав Вакаев, который сейчас еще находится во фракции эсэров, но уже перешел в другую партию – «Новые люди»:

«Некоторые коллеги, не имеющие опыта управления, критикуют процент исполнения бюджета. Но критика не совсем справедлива. Сложен и громоздок закон».

Однако он признал, что проблема освоения бюджетов есть, но причина этого кроется в другом – в жесткости 44-го закона о закупках. Из-за этого, уверен он, не осваивается большой объем бюджетных денег по всей России. И эту проблему нужно решать.

Александр Романенко. АКЗС Фото: пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

С ответным словом выступил и Александр Романенко. Он напомнил, что еще в середине 2020 года край стоял перед перспективой потерять 13,5 млрд рублей краевого бюджета и 18 млрд – консолидированного (краевой плюс местные).

«Вставали вопросы о дополнительной покупке лекарств, о возможном строительстве нового госпиталя. Была куча проблем и неизведанных решений, которые мы должны были принять в рамках тех ресурсов, которые имели. Да слава богу, что экономика Алтайского края к концу года получила дополнительные доходы!» – заявил он.

Ему оказалось удивительно, что другие фракции не услышали эту мысль, хотя министр ее проговаривал всем.

«Если мы опять продолжаем под камеры говорить, то это некрасиво. Не надо так делать. Я бы еще обвинил правительство края в сокрытии финансовых ресурсов, если бы не принималось никаких решений в 2021 году. Но мы же с вами в феврале благодарили министерство за внесение поправок в бюджет. Я могу сказать как человек, который долго работал в организации бюджетного процесса, мы никогда – никогда! – в начале года не вносили изменения в бюджет. И вы говорите: «Деньги были, надо было давать». Да не было денег! Мы не понимали, как год закончим. Слава богу, что так закончили. Могло быть намного хуже!», – возмущался спикер.

Эту же мысль в заключительном слове подчеркнул и Данил Ситников. Он даже «поддел» оппонентов:

«Я бы хотел напомнить, что в октябре 2020 года мы вносили поправки в бюджет, которые снизили доходную часть на 1,131 млрд рублей, не сократив расходную. Это было непростое решение, мы увеличили дефицит. И хорошо, что с октября по декабрь мы по факту не уменьшили расходы, а увеличили. Вообще, мы всегда считали, что если есть деньги – это хорошо, и я почему-то продолжаю так думать».

ТОЛК