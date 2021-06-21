Горняк22: Иномарка «навела суету» в центре Барнаула, пытаясь скрыться от полиции

Место происшествия Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"

Легковушку преследовали сразу шесть автомобилей полиции. Блокировать беглеца удалось на газоне проспекта Комсомольского за пешеходным переходом

Водитель иномарки пытался скрыться от полиции в центре Барнаула, но был задержан несколькими нарядами ДПС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел днем 20 июня.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выполнил требования полицейских об остановке, началась погоня.

Нарушителя задержали на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Пушкина – на кадрах с места происшествия видно, что легковушку блокировали на газоне за пешеходным переходом сразу шесть автомобилей полиции.

Другие подробности происшедшего не известны.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле водитель без прав устроил ночные гонки от экипажа ДПС.

ТОЛК