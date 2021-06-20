Горняк22: Погибший в Кузбассе пилот был инструктором курсантов в Барнауле

Крушение самолета L-410 Фото: t.me/breakingmash

Стало известно, что пилот разбившегося самолета Александр Шейкин работал инструктором для курсантов Барнаульского института авиации

Число погибших при падении самолета на аэродроме Танай увеличилось с семи до девяти, сообщает Telegram-канал Mash. Погибли два члена экипажа и семь парашютистов, на борту всего было 19 человек, сообщает ТАСС.

В числе погибших и 53-летний Александр Шейкин из Барнаула, его характеризовали как опытного пилота, а также мастера спорта Вячеслав Новгородцев (совершил более 5 тысяч прыжков с парашютом) и инструктор Алексей Рыбальченко (более 3,5 тысяч прыжков).

Все полеты на самолетах типа L-410 в России приостановлены в связи с расследованием дела о крушении самолета с парашютистами в Кемеровской области. Предварительная причина падения самолета – техническая неисправность. Экипаж соблюдал все необходимые инструкции для спасения пассажиров. Известно, что полтора месяца назад самолет проходил техосмотр. Это был четвертый полет самолета за сегодняшний день.

ТОЛК