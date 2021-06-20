Горняк22: Роспотребнадзор Алтайского края предупредил о «летнем» вирусе

Мытье рук. Дезинфекция Фото: pixabay.com

Специалисты ведомства отмечают, что в летний период особенно важно мыть руки, фрукты, овощи и ягоды, а также не пить сырую воду

В Алтайском крае возможен сезонный подъем энтеровирусной инфекции, предупредили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Как правило, инфекция проявляет себя в летний период – с июня по сентябрь.

Источником заражения при таком вирусе может быть больной человек. Инфекция характеризуется тем, что быстро распространяется. Если больные люди не изолированы, то может переболеть до 60-80% детского коллектива, поэтому именно там особенно важно провести профилактику.

Энтеровирус характеризуется разными симптомами – обычно это повышение температуры тела до 39-40 градусов, герпетическая ангина, сыпь, тошнота, рвота, диарея, головная и мышечная боль. Однако могут быть и серьезные проявления – такие как серозный менингит.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы избежать вспышек инфекции, следует своевременно выявлять детей и сотрудников с клиническими признаками ОРВИ, сыпью на коже, расстройством ЖКТ и температурой.

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