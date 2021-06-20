Горняк22: В Роскачестве рассказали, почему средства от комаров не всегда защищают

Комар Фото: pixabay.com

Большинство средств от комаров и гнуса относительно безопасны для человека при вдыхании, не токсичны, но и также содержат мало действующего вещества

Роскачество провело анализ эффективности спреев и средств от комаров. Результаты исследования компания опубликовала в открытом доступе. Всего было проверено 20 торговых марок.

Как показало исследование, треть репеллентов не содержат в достаточном количестве нужного действующего вещества, поэтому и не защищают человека в полной мере от укусов насекомых. Эффективными оказались лишь несколько средств.

В целом, средства от комаров могут защищать в течение 3,5-8 часов при нанесении на кожу и 4-5 суток – если наносить средство на одежду. Но такими свойствами обладают лишь некоторые репелленты – «Абсолют», «Дэта», «Таежа», Help и Drago Family.

Остальные производители не добавляют действующее вещество в нужном количестве. Антитоп (средства абсолютно бесполезные в борьбе с комарами) составили ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor.

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