Горняк22: Как тепло и душевно поздравить с Днем медика 2021 в прозе и стихах

Букет цветов Фото: Pixabay

В 2021 году День медика — в воскресенье, 20 июня. «Толк» подготовил к празднику подборку приятных поздравлений с Днем медика в стихах, прозе и СМС

Поздравления с Днем медика 2021 в стихах

С Днём медика мы поздравляем

И всей душой вам пожелаем:

Счастья, радостных моментов,

Любви, улыбок пациентов,

В семье здоровья, понимания,

Во всех делах своих старания,

Чтобы ценили на работе,

И были вы всегда в почёте!

Белые халаты — это гордость,

Это мудрость, знания и честь.

Всех заслуг огромных медицинских

В поздравлениях не перечесть!

На счету у вас спасение жизней,

И не счесть бессонных всех ночей.

Тех, что на дежурстве медицинском

Не сомкнули вы своих очей!

Низкий вам поклон и благодарность

За бесценный, очень важный труд.

Пусть добро вернется, и пусть каждый

Видит счастье, радость и уют!

Поздравления в День медицинского работника в прозе

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю успехов в вашем благородном и таком необходимом труде.

Сегодня праздник — день медика! В этот день хочется пожелать всем медицинским работникам сил, энергии, бодрости тела и духа, здоровья, успехов в работе. На вас висит огромная ответственность — человеческое здоровье и жизнь, от вашей работы зависит многое, если не все! Удачи вам, профессионального роста и как можно меньше тяжелых заболеваний!

С днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов и, чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны!

Поздравления с Днем медика в СМС

Работать с улыбкой, с давлением в норме.

И быть в превосходной физической форме.

Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!

С Днем медика! Medicus medico amicus est!

С Днем медика сегодня поздравляю!

Спасибо за нелегкий важный труд.

Пусть счастье ваше сердце наполняет,

Пусть дома близкие, родные всегда ждут.

С днем медика сердечно поздравляю

И от души вам искренне желаю:

Успехов, счастья и больших побед,

Любви, удачи, жизни долгих лет.

Источник

ТОЛК