Горняк22: ВОЗ предложил запретить алкоголь женщинам детородного возраста

Женщина Фото: pixabay.com

В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков для сохранения здоровья

Всемирная организация здравоохранения призвала женщин детородного возраста не употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья, – сообщает «РИА Новости».

В проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы представители ВОЗ заявили, что страны должны пропагандировать отказ от алкоголя и повышать осведомленность о его вреде. При этом особое внимание нужно уделить женщинам детородного возраста, беременным и детям.

«Употребление спиртного до и во время беременности повышает риск развития заболеваний и нарушений у плода и может вызвать трудности обучения. Кроме того, алкоголь оказывает негативное воздействие на психологическое и физическое состояние матери», – объяснили в организации.

Заявление сразу раскритиковали в Сети. Пользователи обвинили организацию в сексизме.

В прошлом году в России из-за чрезмерного употребления алкоголя умерло 50 тысяч человек.

Ранее «Толк» сообщал, что в России определились, в каких случаях отправлять пьяных в вытрезвители. Забрать в спецучреждения смогут и тех, кто находится в жилище, но из-за опьянения может причинить вред здоровью людей и имуществу.

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