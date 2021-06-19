Горняк22: Глава минобра объяснил традицию давать имена лицеям, вспомнив блогера Милохина

Даня Милохин Фото: instagram.com/danya_milokhin

По мнению чиновника, нынешняя молодежь должна иметь перед глазами достойный пример, а не скандальных блогеров и музыкантов

Министр образования Алтайского края Максим Костенко объяснил традицию ведомства присваивать учебным учреждениям региона имена живших здесь выдающихся людей. Об этом он рассказал на сессии Алтайского Заксобрания 18 июня.

По мнению министра, подрастающим поколениям в условиях нынешнего «идеологического плюрализма» важно иметь примеры людей труда и просвещения, на которых они могли бы равняться.

«Это как в храмах – заходишь, есть местные святые. То есть мы говорим о людях, которые внесли на родной земле вклад в развитие региона. Не Даня Милохин с Моргенштерном, а наши люди, которые здесь трудились», – объяснил Костенко.

Ранее на сессии депутаты краевого парламента поддержали инициативу присвоить Ключевскому лицею профессионального образования имя известного алтайского фермера и члена АКЗС Александра Гукова, а Бийскому педагогическому колледжу – художника Дмитрия Кузнецова.

ТОЛК