Горняк22: В сибирском ковидном госпитале пенсионер убил молодого соседа по палате

Пенсионер Фото: pixabay.com

В настоящее время следователи выясняют причину конфликта между мужчинами и устанавливают все факты произошедшего в «ковидном» госпитале

В Железногорске Красноярского края 86-летний пенсионер подозревается в убийстве по неосторожности 33-летнего соседа по палате, с которым они лежали в реанимационном отделении инфекционной больницы №51, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, накануне трагедии подозреваемый и потерпевший поссорились. Ночью 17 июня пенсионер напал на мужчину, несколько раз ударил его тростью по голове и другим частям тела. Потерпевший скончался от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Стало известно, что подозреваемый и пострадавший болели тяжелой формой коронавируса и лежали в «красной зоне», сообщает «Тайга.инфо».

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