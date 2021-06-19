Горняк22: Мэрия: городской пляж Барнаула готовят к открытию

Пляж Фото: pixabay.com

В ближайшее время акваторию дна здесь обследуют водолазы. Территорию зоны отдыха распланируют, выравняют подъездную дорогу

Подрядная организация приступила к подготовке городского пляжа Барнаула на острове Помазкин к открытию. Об этом 18 июня сообщил пресс-центр горадминистрации.

Уточняется, что к работам удалось приступить «в связи со стабилизацией уровня воды в реке Обь».

Сейчас территорию зоны отдыха расчищают от мусора, готовят места для установки биотуалетов и мусорных контейнеров, организуют спасательный пост. Рабочие провели ревизию водопроводных систем, установили питьевые фонтанчики.

«В ближайшие дни водолазы проведут обследование акватории дна. Проведут планировку территории пляжа и грейдирование подъездной дороги», – говорится в сообщении.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проведут исследования питьевой, речной воды и песка с территории пляжа.

В конце мая уровень воды в Оби в районе Барнаула достиг и превысил критическую отметку. В это время берег городского пляжа был затоплен. Лишь на днях в расположенном по соседству микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки.

Сейчас для купания в Алтайском крае разрешены 35 пляжей. Пять из них расположены в Барнауле, причем все это – искусственные водоемы. Ранее стало известно, что второй «природный» пляж города «Водный мир» в этом сезоне не откроется.

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