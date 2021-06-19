Горняк22: Суд отправил в колонию двух мужчин, напавших на незнакомца в центре Барнаула

Тюрьма Фото: pixabay.com

Злоумышленники жестоко избили жертву, сломав лицевую кость. Вину в содеянном они не признали, но их причастность доказали по съемке с уличных камер

В Барнауле вступил в силу приговор двум жителям краевой столицы за разбойное нападение на незнакомого мужчину. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года.

Выпив, мужчины на проспекте Ленина избили потерпевшего, забрав у него тысячу рублей и сотовый телефон Samsung Galaxy.

Горожанин получил перелом скуловой кости.

Вину в преступлении обвиняемые не признали, однако их причастность подтвердили записи с камер наружного наблюдения.

Суд приговорил мужчин к четырем и пяти годам лишения свободы. Один из осужденных оказался рецидивистом, по этому свой срок он будет отбывать в колонии особого режима.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле задержали серийного налетчика на офисы микрозаймов.

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