Горняк22: В России за полгода вдвое выросли цены на овощи

Морковь Фото: pixabay.com

С 8 по 15 июня в России выросли цены на баранину и карамель (на 0,4%), свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, шоколадные конфеты (на 0,3%) и маргарин (на 0,6%)

В России резко увеличился рост цен на морковь, картофель и капусту. При этом огурцы и помидоры вновь подешевели. Об этом стало известно из данных Росстата, сообщает «РИА Новости».

«Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%. Стоимость моркови увеличилась на 10,2%, картофеля – на 7%, капусты белокочанной – на 4,4%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры – на 4,9%», – заявили в ведомстве.

С начала года к 15 июня в России морковь выросла в цене уже вдвое (на 102,68%). Картофель подорожал на 82,09%, лук – на 40,44%, капуста – на 67,62%.

Продолжают дешеветь яйца, рост цен на сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и гречку – замедлился.

Стоимость мяса курицы практически не изменилась – снизилась на 0,02%. Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 4,41% (с начала года подешевели на 2,02%). Подсолнечное масло с начала года выросло в цене на 4,92%.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Алтайского края выделят субсидии производителям подсолнечного масла. Средства предназначены для возмещения части затрат на производство и реализацию продукции.

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