Горняк22: В Барнауле в августе откроют центр общения с животными

Собака Фото: pixabay.com

Для этого территорию приюта максимально благоустроят — заменят вольеры, починят уличное освещение, обустроят площадки для выгула животных и зелёную зону

Барнаульский приют для животных «Ласка» намерен запустить в городе зооцентр, с обитателями которого посетители смогут проводить время. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».

По данным издания, на создание площадки организация намерена направить средства президентского гранта – около 3 млн рублей.

Для зооцентра территорию приюта максимально благоустроят — заменят вольеры и будки, починят забор и уличное освещение, обустроят площадки для выгула животных и зелёную зону с беседками.

Сейчас в «Ласке» содержится 800 кошек и собак, а также четыре лошади.

Гости зооцентра смогут поиграть с животным, взять мастер-класс у дрессировщика, отдохнуть на природе и стать волонтером. Откроют площадку в августе.

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