Горняк22: Какие приметы были важны для людей 19 июня и к чему стрекочут кузнечики

Кузнечик. Насекомое Фото: pixabay.com

Чем прославился преподобный Илларион, которого почитали православные в этот день, и как принято было проводить 19 июня у крестьян

19 июня для православных – день памяти преподобного Иллариона (694-754). Большую часть жизни он был затворником: молился и придерживался строгого поста. За это его сначала удостоили сана пресвитера, а позже поставили игуменом монастыря Пеликит, что находился недалеко от пролива Дарданеллы. Как пишет Vsyamagik.ru, Илларион обладал дарами прозорливости и чудотворения. Он исцелял больных, призывал дождь в засуху, останавливал град, наполнял сети рыбаков при неудачной ловле и оберегал поля от вредителей.

Крестьяне 19 июня занимались прополкой сорняков. Считалось, что делать это нужно на убывающую луну, иначе сорняки появятся вновь в скором времени.

Приметы на 19 июня:

Если в этот день погода теплая и ясная – то зерно будет крупное. Утром прогремел гром – вечером пройдет дождь. Если гром звонкий – будет ливень. Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону. В поле сильно стрекочут кузнечики – погода будет теплой.

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