Горняк22: Полиция Барнаула проведет проверку после рассказов о приставаниях пенсионера

Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

История «о похотливом дедушке» уже не первый день муссируется в соцсетях города – несколько женщин вспомнили эпизоды, когда в автобусах к ним приставил пожилой мужчина

В соцсетях жительницы краевой столицы рассказали о домогательствах со стороны пенсионера, все они произошли в общественном транспорте.

«ИА Банкфакс» сообщает, что в полицию подано несколько таких заявлений и приводит слова одной из девушек, Дианы Черепенко, которая не побоялась публично признаться в неприятном для нее случае.

С ее слов, полиция сама вышла на контакт после ее сообщения в соцсетях. Всего, со слов Дианы, нашлось еще около 10 пострадавших от действий пенсионера женщин.

Все девушки рассказывают, что в том или ином городском маршруте к ним подсаживался пожилой мужчина и трогал их за ноги. Девушки признались, что мужчина носит кожаную куртку, маску и очки, так чтобы лица было не видно. На замечания пенсионер реагирует спокойно, сразу встает и идет к выходу – «как будто всю жизнь тренировался», говорят потерпевшие.

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