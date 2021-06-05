Горняк22: Жителям Алтайского края объяснили начисление платы за отопление в мае

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После получения майских квитанций люди в соцсетях начали активно интересоваться, почему им начислена плата уже отключённое за отопление

Сибирская генерирующая компания (СГК) объяснила жителям Алтайского края, что в платежный документ за май вошла сумма остатка за подачу тепла в апреле, сообщает «Бийский рабочий».

Специалисты компании объяснили, что старший по дому или представитель УК или ТСЖ передаёт показания общедомового прибора учета до 23-25 числа текущего месяца, поэтому остальные дни уходят в квитанцию следующего месяца.

В пресс-службе мэрии Бийска отметили, что к ним поступила масса обращений по этому вопросу. Выражали люди недоумение и в различных пабликах в соцсетях.

Ранее в Барнауле подвели главные итоги прошедшего отопительного сезона. Даже в сильные морозы энергетики СГК обеспечили надежное теплоснабжение жителей краевого центра, сократив число людей, попавших под вынужденные отключения.

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