Горняк22: Туманы и заморозки до -1 градуса опустятся на Алтайский край

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные в регионе ожидается прохладная и дождливая погода. Кроме того, в одну из ночей возможны заморозки на почве

В ночь на воскресенье, 6 июня, в восточных районах Алтайского края ожидаются заморозки до -1 градуса. Кроме того, ночью и утром местами расстелется туман, сообщает ЦГМС региона.

Днем 6 июня осадков не ожидается, температура воздуха составит +21…+26 градусов, в Барнауле около +23.

Предстоящая ночь на субботу, 5 июня, также будет прохладной – по краю ожидается всего +3…+8 градусов (в краевом центре +5). Кроме того, на большей части региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди, а также грозы, град. При грозах шквалы ветра достигнут 25-28 м/с. Днем +15…+20 и осадки. В Барнауле ночью и утром кратковременный дождь с грозой и около +16 в дневное время.

Напомним, ранее в Алтайском крае передали штормпрогноз из-за ветра до 28 м/с и дождей. Он объявлен на сутки 4 и ночь 5 июня.

ТОЛК