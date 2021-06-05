Горняк22: Инвестор намерен в два раза увеличить производство мяса птицы на Алтае

Фото: правительство Алтайского края

Группа «Черкизово» в 2018 году приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер». Сейчас предприятие является крупнейшим производителя мяса птицы в Алтайском крае и одним из лидеров в Сибири

Группа «Черкизово» пообещала вложить в производство мяса птицы в Алтайском крае еще 2,6 млрд рублей и тем самым увеличить производство продукции в два раза. Инвестор и правительство края уже подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского экономического форума. Благодаря этому регион также получит дополнительно около 200 рабочих мест.

«Соглашение подразумевает в течение ближайших пяти лет взаимодействие по реализации инвестиционного проекта, направленного на формирование птицеводческого кластера в Алтайском крае», – сказал губернатор края Виктор Томенко.

Он отметил, что компания за последние несколько лет вложила почти 400 млн рублей в модернизацию и реконструкцию своих мощностей на Алтае.

Также инвестор рассматривает вариант выращивания сельхозкультур для производства кормов в регионе. Сейчас зерно для этого компания покупает у других организаций.

Ранее сообщалось, что ГК «Черкизово» пришла в Алтайский край, купив предприятие «Алтайский бройлер» в 2018 году, после избрания губернатором Виктора Томенко. Основатель ГК Игорь Бабаев в декабре 2018 года заявил, что уже пытался зайти в регион прежде, но тогда ничего не вышло. В 2019 году «Алтайский бройлер» завершил первый этап модернизации производства. Руководитель управляющей компании «Черкизово. Птицеводство» Максим Зудин отметил, что в него вложили 250 млн рублей. В частности, инвестиции пошли на переоснащение системы разделки, реконструкцию системы биобезопасности и складскую логистику.

Приобретение «Алтайского бройлера» позволило «Черкизово» наладить производство и продажи бренда «Петелинка» на территории Сибирского федерального округа.

Виктор Томенко рассказал, что правительство оказывает поддержку инвестпроектов Группы «Черкизово». В первую очередь речь идет об обеспечении земельными участками под строительство новых объектов. Губернатор заверил, что краевые и муниципальные власти готовы оказывать содействие в этом вопросе.

ТОЛК