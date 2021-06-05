Горняк22: На Алтае мать бросила в реке своего двухлетнего сына за утопленный телефон

Ребенок. Слезы Фото: pexels.com

К счастью, трагедии удалось избежать — знакомый женщины спас из воды ребенка. Во время следствия мать не признала своей вины

22-летнюю жительницу Крутихинского района обвиняют в истязании своего двухлетнего сына, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в июне 2020 года женщина выпивала в компании на берегу реки. Вместе с ней находился ее маленький сын. Мальчик играл в телефон, но в какой-то момент уронил его в воду. Тогда женщина взяла ребенка и пошла с ним в реку, там она несколько раз его окунула в воду и, оставив в реке, ушла на берег. Однако ребенка спас знакомый женщины – мужчина вытащил мальчика из воды.

Отмечается, что женщина регулярно избивала и морально издевалась над маленьким сыном. В ходе следствия женщина свою вину не признала. Сейчас дело уже ушло в суд.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби суд отправил на два месяца в СИЗО приемную мать троих детей по делу об истязании одного из них. По версии следствия, с января 2020 года 43-летняя опекунша избивала и оскорбляла 13-летнего мальчика. Ребенок сам пришел в органы опеки и рассказал о происходящем.

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