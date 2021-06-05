Горняк22: Новогодние выходные в 2022 году продлятся десять дней

Новый год Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее утвердил постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Позже поправки по этому вопросу разработает минтруд

Россиян ожидают длительные новогодние выходные с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Таким образом каникулы будут длиться десять дней, сообщает ТАСС.

«На новогодние праздники у нас будет 10 выходных дней. К 31 декабря добавится 9 дней в январе», – рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, он отметил, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу и априори будет нерабочим.

По словам министра, майские выходные тоже будут длинными – по четыре выходных дня на 1 и 9 мая, что позволит людям отвлечься от повседневных рабочих будней.

В 2020 году правительство не стало делать последний день года выходным днем на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.

Ранее «Толк» сообщал, что в июне будут трехдневные выходные дни в честь Дня России. Кроме того, в предпраздничную пятницу, 11 июня, россиян ожидает сокращенный на час рабочий день.

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