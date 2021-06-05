Горняк22: Жена полицейского, который застрелил человека, обратилась к Путину

Наталья Гусева Фото: кадр из youtube.com

Ранее семью полицейского, который застрелил молодого новосибирца, вывезли из посёлка Мошково из-за угроз расправой со стороны азербайджанской диаспоры

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, который застрелил под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева, обратилась за помощью к президенту России, начальнику ФСБ и главе Следственного комитета России, сообщает «Лента.ру».

По словам женщины, после смерти молодого человека её семья регулярно получает угрозы.

«Прошу, чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», – высказалась она.

Адвокат полицейского Юрий Голубицкий подтвердил, что его подзащитному угрожают, уточнив, что в его адрес пока никаких угроз не поступало.

Напомним, что 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС случайно выстрелил Векилу Абдуллаеву в голову. 30 мая пострадавший скончался. Суд арестовал полицейского и возбудил дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева.

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