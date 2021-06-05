Горняк22: Эксперт объяснил, как вернуть украденные с банковской карты деньги

Деньги. Карта Фото: pixabay.com

Адвокат отметил, что банк не возмещает похищенные средства, если докажет, что клиент по собственному желанию передал коды доступа к счету другим лицам

После заключения договора банк обязуется хранить средства клиента на счёте и на электронных средствах платежа, но обеспечить это можно только при ряде условий, заявил старший партнер адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семенов, сообщает «Прайм».

«Для сохранности денег и права клиенты распоряжаться средствами на счете, банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте (пин-код, номер карты), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка», – объяснил адвокат.

По его словам, в случае несанкционированного списания средств нужно немедленно обращаться в банк по телефону, который указан на пластиковой карте, и сообщить о незаконной транзакции.

После этого банк предлагает заблокировать карту и, поскольку это единственный способ обезопасить средства от хищений, следует это сделать. После этого банк обязан самостоятельно заниматься розыском мошенника и обратиться в полицию.

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