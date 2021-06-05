Горняк22: Всемирный день окружающей среды: когда он пройдет в 2021 году и как его отметить

Лес Фото: pixabay.com

Что известно о празднике Всемирный день окружающей среды, как его проведут в 2021 году и где к нему можно присоединиться

Всемирный день окружающей среды отмечают ежегодно 5 июня. Праздник появился в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указывает сайт Calend.ru.

Праздник придумывался с целью привлечь внимание к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес к ее охране.

По сведениям ООН, каждые три секунды мир теряет часть леса, размер которой достигает площади футбольного поля. А за последнее столетие люди уничтожили половину водно-болотных угодий и около 50% коралловых рифов планеты.

В 2021-м Всемирный день окружающей среды станет началом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Планируется восстановить миллиарды гектаров — от лесов и сельскохозяйственных земель до вершин гор и морских глубин. Официальной столицей праздника в текущем году станет Пакистан.

Любой желающий может присоединиться к движению #GenerationRestoration (Поколение восстановления) на официальном сайте Всемирного дня окружающей среды 2021 года. Там можно найти информацию об экосистемах и о том, какой вклад можно внести в их восстановление.

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