Горняк22: В Алтайском крае 7 июня перекроют участок «Чуйского тракта»

Дорога. Трасса Фото: pixabay.com

Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать заранее маршрут движения, чтобы не пришлось ждать на дороге

7 июня в Алтайском крае будет перекрыто движение по участку «Чуйского тракта», сообщает пресс-служба алтайской Госавтоинспекции.

Так, дорога будет закрыта на следующем участке:

-с 04.40 до 08.40 на участке автодороги «Сибирский – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Озерки – а/д «Новокраюшкино-Первомайское».

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложной дорожной обстановке.

Ранее движение в районе ж/д вокзала Барнаула перекрыли из-за прибытия поезда Победы.

ТОЛК