Горняк22: Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ

Хоккеисты Фото: instagram.com/russiahockey

Сборная России по хоккею уже десять лет не может обыграть канадцев в официальных матчах. Последний раз россияне выигрывали в 2011 году

В Риге сборная России уступила команде Канады со счетом 1:2 в овертайме в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, сообщает «РИА Новости».

На этом чемпионате мира российские хоккеисты выглядели фаворитами после побед в групповом этапе, а канадцы попали в плей-офф лишь благодаря победе немцев над сборной Латвии в основное время.

Поражение вышло неожиданным не только с точки зрения сил команд, но и в моменте обороны в овертайме, где все может решить любая ошибка.

В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером посева в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое место в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал.

После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у канадцев, финнов, американцев и чехов.

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